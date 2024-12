Tpi.it - Crisi di governo in Francia: il premier Barnier verso la sfiducia. Le Pen: “Votiamo con la sinistra”

L’Assemblea nazionale francese sta discutendo in questi minuti le due mozioni di– presentate dal Nuovo Fronte Popolare e dal Rassemblement National – che dovrebbero portare alla caduta delguidato dal primo ministro Michel, in carica da appena tre mesi.Le mozioni sono state presentate dopo che il primo ministro ha fatto adottare il bilancio della Previdenza sociale senza passare dal voto del parlamento, facoltà consentita dall’articolo 49.3 della Costituzione francese.Marine Le Pen, leader del Rassemblement National, ha fatto sapere che il suo partito voterà a favore dell’atto di censura del Fronte Popolare. “Le istituzioni ci costringono a mescolare le nostre voci con quelle dell’estrema”, ha sottolineato la numero uno dell’estrema destra. “Eccoci al momento della verità, che mette fine ad uneffimero”, ha scandito Le Pen in aula, puntando il dito contro ildel presidente Emmanuel Macron e le sue scelte “tecnocratiche”.