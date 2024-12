Chiesti 22 mesi ad un ex pm di Torino | accusato di aver cancellato video nel caso Demba Seck

Leggi su Sportface.it

La procuratrice aggiunta di Milano Tiziana Siciliano e la pm Giancarla Serafini hanno chiesto una condanna ad un anno e 10per Enzo Bucarelli, ex pm didi depistaggio e frode processuale in riferimento ad un fascicolo per ‘revenge porn’, poi chiuso con l’archiviazione per l’ex giocatore del. Lo riporta l’ANSA. La richiesta è arrivata oggi nel processo con rito abbreviato, davanti al gup Luigi Iannelli, nel quale la difesa dell’ex pm ha chiesto, invece, l’assoluzione. Il magistrato è stato trasferito a Genova come giudice civile dal Csm in attesa della definizione del procedimento penale.A chiedere il rinvio a giudizio di Bucarelli, che ha sempre respinto l’accusa, era stata la pm Serafini, titolare del fascicolo (Milano indaga sui reati commessi da magistrati di) con l’aggiunta Siciliano, accusandolo di depistaggio e frode processuale.