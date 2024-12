Venite a cena dai La famosa invita parenti e amici a cena ma per loro la scoperta è choc

Leggi su Caffeinamagazine.it

L’influencer Carla Bellucci, conosciuta per il suo approccio schietto e le sue provocazioni, è nuovamente al centro dell’attenzione mediatica dopo aver annunciato le particolari condizioni per partecipare al suo pranzo di Natale. Le sue dichiarazioni, pubblicate in un’intervista al Daily Mail, hanno suscitato accese discussioni sui social e nella stampa internazionale, dividendo l’opinione pubblica sul modo in cui le tradizioni natalizie vengono reinterpretate in chiave moderna (e commerciale).La 42enne, mamma di quattro figli e residente nell’Hertfordshire, non è estranea alle polemiche. Quest’anno ha annunciato che gliti al suo pranzo natalizio –– dovranno pagare una quota di 200 sterline a testa per partecipare. Bellucci ha spiegato che l’aumento rispetto alle 150 sterline richieste l’anno scorso è giustificato dall’aumento del costo della vita.