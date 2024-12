Anteprima24.it - Sospetta meningite: 22enne ricoverata al “Cotugno”

Leggi su Anteprima24.it

Tempo di lettura: < 1 minutoSi registra un caso dinella provincia di Avellino: ad essere colpita una studentessa del Liceo Classico “Aeclanum” di Mirabella Eclano. La ragazza, residente a Grottaminarda, è stata soccorsa nel pomeriggio di ieri, lunedì 2 dicembre e trasportata, in un primo momento, con una eliambulanza all’ospedale San Pio di Benevento, dove sono stati svolti i primi accertamenti ed è stata diagnosticata la, la cui natura è ancora in corso di accertamento.La studentessa è stata poi trasferita all’ospedaledi Napoli, nosocomio specializzato in malattie infettive, in cui è attualmente.L’Asl Avellino ha già avviato tutti i protocolli sanitari necessari mentre il sindaco di Mirabella Eclano, Giancarlo Ruggiero, ha disposto la chiusura del Liceo per la giornata di domani, mercoledì 4 Dicembre, per le necessarie operazioni di sanificazione degli spazi.