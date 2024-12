Ilrestodelcarlino.it - Rigopiano, il giorno della verità. I famigliari delle vittime: “I nostri angeli meritano giustizia”

ROoma, 3 dicembre 2024 – “Vogliamo che venga fatta”. Oggi in Cassazione, per i familiari29valanga di, potrebbe essere undi speranza. Per un nuovo processo di appello, per far sì che vengano riviste alcune posizioni degli imputati e confermatepene, ma anche “per un segno di rispetto per chi non c’è più”. Dopo il 18 gennaio del 2017 davanti ai loro occhi è passato di tutto. Un incubo iniziato nel resort ai piedi del Gran Sasso, in provincia di Pescara, nel comune di Farindola. Quel2940 persone che si trovavano all’interno dell’hotel morirono. Alcuni erano lì in vacanza, altri ci lavoravano. Tra di loro c’erano anche sette marchigiani. Due residenti a Osimo (in provincia di Ancona), Domenico Di Michelangelo (41 anni) e Marina Serraiocco (36enne), entrambi di originari di Chieti, lui poliziotto e lei titolare di un negozio.