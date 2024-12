Ilrestodelcarlino.it - Parrillo, cento di questi giorni: "La Vuelle sta diventando squadra"

Il lunedì, quando hai vinto, ha un sapore diverso. Se poi è anche il tuo compleanno è semplicemente fantastico. Con questo stato d’animo Sasàha trascorso il classico giorno libero, attorniato dai suoi cari, moglie e due bimbi "che a Pesaro si trovano a meraviglia, anche questo è importante per stare bene" dice il play di Benevento che ieri ha festeggiato 32 anni. La sua prestazione contro l’Acqua San Bernardo, di cui è anche un ex, è di quelle che i numeri non raccontano fino in fondo: 18 minuti in cui ha prodotto 3 punti, 3 rimbalzi, 1 assist; a meno di non arrivare sulla penultima colonnina dello score alla voce plus/minus, quella che Repesa riteneva la più indicativa., in questa statistica, è stato di gran lunga il migliore dei biancorossi con un notevole +22 che racconta bene una cosa: ogni volta che entrava lui in campo laattraversava un trend positivo: "Siamo stati bravi a fare quello che coach Leka ci chiedeva da un po’ – ammette Sasà –: darci una mano l’un l’altro, in attacco e soprattutto in difesa.