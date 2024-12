Iodonna.it - Parla di uno dei pericoli percepiti della vita virtuale e di come stiamo usando il nostro tempo libero

Brain rot, o Brainrot, letteralmente “cervello in decomposizione” o “marciume cerebrale”, è una parola utilizzata per la prima volta dal filosofo, scrittore e poeta Henry David Thoreau in Walden, del 1854, per criticare la tendenzasocietà a svalutare idee complesse in un generale declino dello sforzo mentale e intellettuale. Ma è negli ultimi tempi che il termine ha iniziato a spopolare, soprattutto su TikTok e sui social network in generale. Al punto che per questo 2024 l’Oxford Dictionary l’ha eletta parola simbolo dell’anno che sta per finire. E non è una buona notizia. Femminicidio è la parola dell’anno secondo Treccani X Leggi anche › Che cos’è il “Goblin mode”, la parola dell’anno secondo l’Oxford dictionary Che cosa significa brain rot e perché è la parola dell’anno dell’Oxford DictionaryIl prestigioso dizionario britannico definisce brain rot«il presunto deterioramento dello stato mentale o intellettuale di una persona.