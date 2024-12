Game-experience.it - Nintendo Switch 2, il periodo di uscita ed il prezzo sono stati svelati da nuovi rumor?

2 è senza dubbio una delle console più chiacchierate del momento, con alcunirecenti che potrebbero aver svelato il(di 400 o 500 euro) ed anche ildi, fissato nello specifico nel corso dell’estate del 2025.Secondo quanto riportato dall’ex redattore di Gamereactor, Juan A. Fonseca, ed altre fonti del settore, la nuova ed attesissima2 potrebbe arrivare sul mercato nell’estate dell’anno prossimo ad unpiù alto rispetto a quello che ha contraddistinto il modello attualmente in commercio.Queste nuove indiscrezioni coincidono inoltre con la volontà della Grande N di garantire un lancio enorme con milioni di unità, anche a costo di rimandare di qualche mese l’. Ricordiamo infatti che deiprecedenti suggerivano una presentazione ufficiale a gennaio 2025 con un rilascio a marzo, ma non è da escludere che l’azienda giapponese preferisca optare per una finestra più tardiva, probabilmente per affinare i dettagli e assicurarsi di soddisfare la domanda globale.