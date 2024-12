Ilgiorno.it - Milano, nell’incendio dell’emporio morirono tre giovanissimi: arrestato l’autore del rogo e i mandanti

, 3 dicembre 2024 – Dopo meno di tre mesi dal tragico incendio all'interno dello showroom Li Junjun di via Ermenegildo Cantoni, arriva una grossa svolta nelle indagini. È statoin Olanda il giovane di 26 anni di origini nordafricane che avrebbe appiccato ilnel qualeil 24enne An Pan, il 17enne Yinjie Liu e la sorella 18enne Yindan Dong. Vigili del fuoco lavorano per spegnere un incendio in un emporio di articoli cinesi in via Ermenegildo Cantoni,, 13 settembre 2024. Tre persone sono morte: due fratelli di 19 e 17 anni ed un'altra di 24 anni, tutte di nazionalità cinese. ANSA / ANDREA FASANI (generica, simbolica, pompieri) Con lui sono stati sottoposto a fermo dai carabinieri della quinta sezione del nucleo investigativo die dai colleghi della compagnia Porta Magenta, due uomini di nazionalità cinese ritenuti essere il mandante dell'incendio e un favoreggiatore.