Ilgiorno.it - La fuga delle famiglie dalla città. Stesso budget per comprare casa: a Milano 40 metri quadri, a Rho 105

Se aormai sembra possibile solo per persone mediamente benestanti, l’ovvia conseguenza è che lecon una disponibilità di spesa più contenuta devono uscire. Secondo un’analisi di Abitare Co. (società di intermediazione e servizi immobiliari specializzata sulle nuove residenze), infatti, considerando i comuni dell’hinterland milanese di facile accesso a(37 Comuni di prima fascia, collegati con la metropolitana o il passante ferroviario, sui 131 di tutta la provincia), negli ultimi cinque anni è aumentato il numeroche dasi sposta nell’hinterland (+9,7%), dove si registra un boom di compravendite (+11,6%) e si vedono prezziabitazioni inferiori del 52% nell’usato e di quasi il 60% nel nuovo. Ai prezzi per l’acquisto di unahanno toccato in media i 4.