Ilfoglio.it - Koyo Kouoh è la nuova direttrice della Biennale d'Arte Venezia

è ladel settore arti visivedi, con l'incarico di curare la sessantunesima Esposizione internazionale d'nel 2026. Lo ha deciso oggi il cda, su proposta del presidente Pietrangelo Buttafuoco. La notizia è stata ripresa da diverse testate internazionali, tra cui il Guardian, che nota come la nomina "coglie di sorpresa quanti si aspettavano che la più antica e grande esposizione culturale del mondo avrebbe preso una piega più nazionalista sotto il governo di destra Meloni". Nata in Camerun e cresciuta in Svizzera,è stata definita dal New York Times "una delle più rilevanti curatrici d'africana" e inserita da ArtReview, dal 2014 al 2022, come una delle 100 persone più influenti nel mondo dell'contemporanea.