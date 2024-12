Lettera43.it - Iole Mancini morta a 104 anni: addio all’ultima testimone degli orrori nazisti di via Tasso

, l’ultima partigiana in vitadi via, èall’età di 104. Staffetta del Gap centrale Sozzi-Garibaldi, dopo la liberazione di Roma era stata arrestata, interrogata e torturata dalle SS (da Herbert Kappler in persona) che volevano estorcerle il luogo dove si nascondeva il suo fidanzato e futuro marito Ernesto Borghesi, fuggito da Regina Coeli. Ma lei non parlò. I tedeschi, in fuga per l’arrivoalleati, caricarono su tre camion tutti i prigionieri detenuti nel carcere, ma quello su cui stavaper un guasto non partì. I prigionierialtri due tir furono tutti trucidati a La Storta.Ha raccontato la sua testimonianza per decenni richiamando ai valori di liberà e giustiziaNata a Nemi (Roma) il 19 febbraio 1920,ha speso gli ultimi decenni a raccontare la sua testimonianza, nelle scuole e in altre iniziative, e a richiamare ai valori di libertà e giustizia della Resistenza.