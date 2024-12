Agi.it - Inaugurata la nuova sede dell'Accademia Costume&Moda nel cuore di Roma

Leggi su Agi.it

AGI - La rinascita di Piazza Vittorio passa per gli ex magazzinio Statuto, che da oggi dopo un restauro durato 2 anni e un investimento di 20 milioni di euro, ospiteranno laCostume&Moda. Una struttura che è stataoggi alla presenza del sindaco di, Roberto Gualtieri,a presidente del I municipio, Lorenza Bonaccorsi, il Presidente e il CEO diCostume & Moda A. Lupo Lanzara e Furio Francini; e l'Amministratore delegato Real Estate e Infrastrutture di Azimut Libera Impresa SGR Andrea Cornetti. L'edificio, famoso aini come i magazzini Mas, è stata oggetto di una profonda riqualificazione con impatti positivi sulla rigenerazione urbanao storico quartiere diche sta lottando contro il degrado. Per questo la presidente Bonaccorsi ha salutato l'intervento favorevolmente considerandolo un esempio concretoe cose fatte per questo quadrantea città, dopo l'avvio di un tavolo ad hoc al Campidoglio.