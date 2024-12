Ilfattoquotidiano.it - Il trucco perfetto per le feste con solo tre prodotti? I consigli della make up artist dei vip per replicare il trend della “glass skin”

La pelle effetto vetro è una tendenza comparsa nell’ultimo anno, complice anche la diffusione delle pratiche dicare coreana in occidente. Su TikTok e Instagram l’hashtag #spopola tra i creator e tra gli user, ognuno racconta la propria routineando iideali per avere una pelle iridescente. La priorità per ottenere questo effetto luminoso e sano è infatti curare il proprio viso, coccolandolo con una serie di step ben definiti e variabili in base alle diverse esigenze. Dalla pulizia del viso con doppia detersione, durante la quale a un olio deve seguire l’utilizzo di un detergente schiumogeno, all’idratazione profonda conferita da sieri e creme idratanti, ogni passaggio è necessario. Acido ialuronico, niacinamide e Vitamina C sono gli alleati essenziali per raggiungere un effetto radioso.