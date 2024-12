Iodonna.it - Carcere a vita per l'ex fidanzato e assassino di Giulia Cecchettin. La sentenza, pronunciata dopo una lunga camera di consiglio, rappresenta un segnale forte e mette fine a un processo che ha scosso fortemente l'opinione pubblica

un anno di dolore e di attesa, la giustizia ha fatto il suo corso e ha deciso. Filippo Turetta, il 23enne che ha confessato l’omicidio di, è stato condannato all’ergastolo dalla Corte d’Assise di Venezia per l’omicidio, il sequestro e l’occultamento di cadavere. I giudici hanno, però, escluso lo stalking e la crudeltà e riconosciuta invece la premeditazione. Ma per conoscere le motivazioni bisognerà aspettare i 90 giorni. Nasce la Fondazione, per un futuro senza violenza sulle donne X Filippo Turetta: ergastolo per il femminicidio diCecchetinDurante la lettura, Turetta non ha manifestato nessuna reazione, è rimasto sempre a testa bassa ed è stato portato via subito