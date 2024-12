Chietitoday.it - "Aspettando il Natale" con i pazienti oncologici, eventi in musica all'ospedale di Chieti

Leggi su Chietitoday.it

In vista delle festività natalizie, l'diospiterà una serie dili per portare un po' di calore e speranza ai. L'iniziativa, intitolata "il", è organizzata dall'associazione Voi&Noinsieme, che da anni si impegna per migliorare.