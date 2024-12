Movieplayer.it - Un posto al sole anticipazioni 3 dicembre: Filippo e Roberto ai ferri corti, Niko difende Pasquale

Leggi su Movieplayer.it

Domani su Rai 3 torna con un nuovo episodio inedito la soap italiana più longeva di sempre, la serie, che continua a conquistare e appassionare il pubblico, va in onda dal lunedì al venerdì alle 20:50. Unaltorna domani martedì 26 novembre su Rai 3 alle 20:50. Grazie alledella trama scopriamo che Rosa vuole scoprire chi ha ferito Don Antoine. La soap ruota intorno alle vicende dei condomini di Palazzo Palladini e dei loro amici. La serie è disponibile in streaming e on demand su RaiPlay. Riassunto dell'episodio precedente Rosa continua a credere nell'innocenza di, nonostante le gravi accuse che pendono su di lui per il ferimento di Don Antoine. Damiano, nel tentativo di offrire al giovane un'opportunità di riscatto, decide di affidarlo ai servizi sociali, sperando che questa soluzione .