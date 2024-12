Ilveggente.it - Sinner torna dagli sceicchi: dietrofront inaspettato

Leggi su Ilveggente.it

, da Montecarlo a Dubai passando per Milano: i prossimi impegni del numero 1 del mondo.Non chiamatela vacanza. Quello delle ferie è un concetto che mal si concilia con lo stacanovismo di Jannik, che talvolta, per quanto strano possa sembrare, dà l’impressione di non avere né la voglia e né il bisogno di staccare la spina e di allontanarsi da quel mondo fatato che gli ha regalato la fama e il la gloria eterna.: scelta inaspettata (LaPresse) – Ilveggente.itCi limiteremo quindi a dire, in maniera più semplicistica, che il numero 1 del mondo ha fatto il minimo sindacale: si è preso qualche giorno di libertà, dopo le fatiche e le gioie di questo lunghissimo 2024, prima di tuffarsi nuovamente a capofitto nella preparazione della nuova stagione. Non èto tra i monti, come avremmo ipotizzato.