La vicepresidente del Parlamento Europeo non ci sta | Tifosi Lazio discriminati da divieto Amsterdam

“Ilimposto dalle autorità diaidelladi assistere alla partita di Europa League Ajax-del 12 dicembre, rappresenta una discriminazione basata su infondate accuse di antisemitismo. Tale decisione generalizzata discrimina l’intera tifoseria, ignorando responsabilità individuali e violando principi fondamentali dell’Ue, come la non discriminazione e la libera circone. Il provvedimento alimenta stereotipi negativi e mina l’impegno costante della S.S.nella lotta contro razzismo e antisemitismo, citando motivazioni legate al rischio di disordini pubblici e presunte manifestazioni di antisemitismo”. Queste le parole della vice presidente delAntonella Sberna e del co presidente del gruppo dei conservatori alNicola Procaccini in un’interrogazione presentata alla Commissione Ue.