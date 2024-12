Movieplayer.it - Jane Goodall: la sua vita diventerà un film prodotto da Leonardo DiCaprio per Disney

Leggi su Movieplayer.it

Ladi, grande esperta in primati, verrà raccontata in un nuovoda Appian Way di. Ladiunda Appian Way, la casa di produzione di, e destinato a. Il progetto biografico potrà contare sul sostegno della primatologa che ha già letto la prima bozza della sceneggiatura firmata da Eleanor Catton, condividendo i suoi commenti e appunti. Il nuovo progetto suRispondendo alle domande di Deadline,ha dichiarato: "Stanno realizzando unsu di me con un'attrice. Ho visto la prima versione dello script e fatto molti commenti". Per ora, tuttavia, non è stato svelato il nome dell'attrice che avrà la parte sul .