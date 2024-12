Lanazione.it - Il Montevarchi va sotto ma si salva con Ciofi

TRESTINA 22 TRESTINA (4-3-2-1): Fratti; Giuliani, De Meio, Sensi, Bucci; Nouri, Serra, Lisi (39’ s.t. Vietina); De Souza (22’ s.t. D’Angelo), Ferri Marini (33’ s.t. Arduini), Mencagli. All. Calori(3-4-3): Testoni; Artini, Franco (11’ s.t. Ficini), Martinelli; Picchi (26’ s.t. Carcani), Sesti (21’ s.t. Borgia), Saltalamacchia (1’ s.t. Casagni, 32’ as.t. Zhupa), Orlandi; Boncompagni, Priore,. All. Lelli Arbitro: Ercole di Latina Reti: 16’ p.t. Giuliani, 1’ s.t. Nouri, 31’ s.t. Orlandi (rig.), 37’ s.t.Note: espulsi al 17’ s.t. Serra, 47’ s.t. Mencagli, 48’ s.t. Croce (allenatore in seconda del Trestina) TRESTINA – Ildi 2 gol alla mezz’ora della ripresa, riesce ad agguantare il pareggio in un finale convulso. Il vantaggio dei locali arriva al 16’; cross di De Souza, il pallone attraversa tutta l’aerea e perviene a Giuliani, che di piatto insacca da distanza ravvicinata.