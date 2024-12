Fatima Sarnicola abusata in orfanotrofio e rinata in Italia | Ogni giorno penso ai 30 mila bimbi senza famiglia in Italia

Leggi su Open.online

, laureanda in biologia, ha raccontato la storia della sua vita su Adopt Life, giornale dedicato all’affido. Lei è nata nel 1997 in un piccolo villaggio della Lituania che si chiama Skaciai. Ma è crescita ina partire dagli 8 anni. Su TikTok ha 164followers. La madre aveva 14 figli: «Ricordo la nostra casa minuscola e trascurata, di appena 20 metri quadri, circondata da colline. Quando avevo due anni, la vicina di casa ha fatto una segnalazione agli assistenti social. Da quel momento la mia vita è cambiata, sono arrivati e mi hanno portato via». Da lì è finita in una Kursenai. «C’erano bambini di tutte le età, dagli 0 ai 18 anni. Io ero la più piccola nella stanza. Provavo a nascondermi sotto il letto per rendermi invisibile».Bullismo e maltrattamentiBullismo e maltrattamenti erano all’ordine del, dice lei oggi al Messaggero: «Se tornavo tardi da scuola o commettevo un errore, usavano un bastone di legno per punirmi.