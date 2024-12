Lettera43.it - Death Clock, l’app che prevede la data della morte con l’IA

È possibile conoscere in anticipo laesattapropria? Sì, almeno secondo una nuova app che sfrutta l’intelligenza artificiale. Si chiamae, come suggerisce il suo tetro nome, promette di anticipare al suo utente quanti giorni gli restano da vivere fornendo «le previsioni più sofisticate al mondo». Sviluppata dall’informatico Brett Franson, vanta la collaborazione di alcune importanti università degli Stati Uniti come la New York University o l’UCLACalifornia assieme a Stanford e Berkeley. Sottoscrivendo un abbonamento, è possibile visualizzare persino un countdown costantemente aggiornato fino al fatidico giorno e ricevere consigli per posticipare quanto più possibile la propria.Come funzionaIA chela propriaLa nuova app di Franson è supportata da un’intelligenza artificiale addestrata su oltre 1200 studi di aspettativevita umana, cui hanno preso parte oltre 50 milioni di persone.