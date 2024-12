Ilgiorno.it - Compagni di classe, 50 anni dopo: "Un sogno realizzato grazie ai social"

Immaginate un gruppo di sessantenni che eranodinella stessa scuola elementare. Quel gruppo di bambini cresciuti in una Trezzano ancora tutta da costruire, in mezzo alle campagne, fatta di poche botteghe e campi, si ritrova allo stesso tavolo di una pizzeria, 50. Qualcuno ha riconosciuto il compagno di banco al volo, "dagli occhi: lo sguardo rimane sempre quello", racconta GiZin, l’organizzatore di questa incredibile rimpatriata.i primi momenti di lacrime ed emozione, i bambini diventati adulti si sono raccontati la propria storia, la vita, il lavoro. Tutti sono cresciuti in quello che era il quartiere Zingone appena nato: un’area povera di Trezzano ma cresciuta e sviluppata nel tempo. NegliSessanta i bambini erano ammassati nelle classi, anche quaranta alunni per ogni stanza, nella scuola che ora è la primaria Papa GiovXXIII.