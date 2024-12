Buttafuoco | quando la preghiera diventa un canto a Dio

Leggi su Liberoquotidiano.it

Il Verbo è nel principio di tutto. Chi Dio ha, di nulla manca. E la parola, nel divenire di tutte le cose,. La parola è esclusiva dell'uomo nel Creato e questa della voce di dentro, l'urgenza di armonia, è la speciale qualità dell'umanità nella storia del mondo che, nei modi e nei toni più diversi, s'impone ambigua trae poesia. È il verso a Dio. E Versi a Dio, antologia della poesia religiosa, una sorprendente partitura edita da Crocetti a cura di Davide Brullo, poeta e fondatore della rivista Pangea, di padre Antonio Spadaro – teologo, saggista gesuita, sottosegretario del Dicastero per la cultura e l'educazione della Santa Sede – e dello stesso editore, ovvero Nicola Crocetti è un edificio di viva poesia. Grazie al lavoro dei tre curatori, innamoratissimi del mestiere proprio dei bardi, degli aedi e deiri, anche in questa antologia non si capisce mai dove finisce la canzone d'amore e dove inizia la sottomissione al Misericorde.