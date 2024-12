Sport.quotidiano.net - Arcetana, che colpaccio a Viano

FABBRICO 2 VIRTUS CASTELFRANCO 0 FABBRICO: De Prisco, Galeotti, Guerri, Calabretti, Scappi, Budriesi, Andolina (14’st D’Ambrosio), Tamagnini (22’st Barbieri), Zampino, Lari (39’st Beltrami), Koni (45’st Carnevali). A disp.: Mora, Gibertoni, Bulgarelli, Ferrari, Minelli. All.: Galantini VIRTUS CASTELFRANCO: Nicolosi, Passini, Valcavi, Sanogo (42’st Cannas), Gueye, Ogunleye, Albertini (37’st Tondelli), Lippo, Simonetti (23’st Temzem), Abdelazim (39’st Campani), Ferri, Gagliardi, Romanciuc (39’pt Ferri), A disp.: Gagliardi, Toselli, Bellori. All.: Benetti Arbitro: Arrigoni di Ravenna Reti: Budriesi al 25’st, Scappi al 32’st. Note: ammoniti Guerri e Lippo. Terza vittoria nelle ultime quattro (e seconda di fila) per il Fabbrico, che ora vede la zona salvezza diretta (dista un punto).