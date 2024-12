A Roma arrivano i Mare-tozzi, i maritozzi al sapore di mare

Leggi su Funweek.it

si arricchisce di un nuovo gioiello culinario: il Pescatorio, celebre per la sua cucina diinnovativa, ha inaugurato un nuovo punto vendita all’interno del rinomato Mercato Trionfale. E la novità più gustosa? I, maririvisitati con farciture a base di pesce, che stanno già conquistando il palato deini.Nato dall’intuizione di Emanuele Smimmo e Simona Bontà, il Pescatorio è ormai un punto di riferimento per gli amanti del pesce fresco e ben preparato. Dopo anni di successo, i due fondatori hanno deciso di portare la loro creatività al Mercato Trionfale, un luogo ricco di storia e di sapori autentici.Al Box 111 del mercato, i clienti possono trovare una selezione di prodotti di alta qualità, dalla gastronomia ai crudi, fino ai piatti pronti da portare via.