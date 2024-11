Game-experience.it - Xbox Game Pass, ecco tutti i giochi aggiunti nel corso del 2024

Quando mancano poche settimane alla fine del, è giunto il momento di tirare le somme sull’anno appena trasper, il celeberrimo servizio in abbonamento di Microsoft che ha visto la line-up arricchirsi di oltre 150 titoli neldi quest’anno.Scopriamo quindi qui sottoalneldel(la lista è aggiornata al 30 novembre)GennaioClose To The Sun Console, PC, CloudHell Let Loose Series X/S, PC, CloudAssassin’s Creed Valhalla Console, PC, CloudSuper Mega Baseball 4 Console, PC, CloudWe Happy Few Console, PC, CloudFigment Console, PC, CloudResident Evil 2 Console, PC, CloudThose Who Remain Console, PC, CloudF1 23 Console, PCTurnip Boy Robs A Bank Console, PC, CloudPalworld Console, PC, CloudGo Mecha Ball Console, PC, CloudPhantom Abyss Version 1.