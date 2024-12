Terzotemponapoli.com - Vanoli: “Coraggio e cattiveria in area per crescere”

L’allenatore del Torino, Paolo, ha rilasciato dichiarazioni ai microfoni di Dazn pochi minuti prima del fischio d’inizio della sfida contro il Napoli, valida per la 14ª giornata della Serie A 2024/2025. Lo scontro, ospitato allo Stadio Olimpico Grande Torino, rappresenta un banco di prova importante per i granata, che cercano continuità e incisività in questa fase cruciale della stagione.La ricerca di soluzioni offensiveha evidenziato la necessità di migliorare la pericolosità della sua squadra in fase offensiva. “In questo momento ci stiamo ancorando su cose semplici”, ha dichiarato. “Ci vuole, come ho detto ai ragazzi. Dobbiamo attaccare con piùl’”. Le parole del tecnico denotano un approccio pragmatico, volto a consolidare le basi del gioco ma con l’ambizione di portare maggiore incisività negli ultimi metri.