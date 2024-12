Liberoquotidiano.it - "Sono ridotti a lottare per la sopravvivenza": Italo Bocchino umilia Landini

Leggi su Liberoquotidiano.it

"I sindacati lottano per la propria".smonta così la tesi di Sigfrido Ranucci secondo cui Cgil e compagni scendono in piazza per "difendere le persone che hanno bisogno". A Otto e Mezzo in onda venerdì 29 novembre su La7, il giornalista e direttore del Secolo d'Italia parla addirittura di una lotta - quella di Maurizio- "per affermare il proprio potere". Lotta che però non ha portato a grandi successi: "Ammesso che siano scese in piazza 600mila persone - spiega a Lilli Gruber -, stiamo parlando dell'1 per cento degli italiani. Si tratta di gente interessata a scioperare, ma che non desta alcuna preoccupazione al governo". La riprova sta nei dati chedice di essersi fatto dare dal ministero della Pubblica istruzione. Il risultato? "Nella scuola ha aderito il 5,65 per cento, un flop pazzesco".