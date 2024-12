Ilveggente.it - Real Madrid-Getafe, Liga: tv, probabili formazioni, pronostico

è una partita valida per la quindicesima giornata dellae si gioca domenica alle 16:15:, diretta tv e streaming.Una settimana difficile per il, una settimana difficile soprattutto per Mbappé, che ha sbagliato il calcio di rigore a Liverpool non permettendo agli uomini di Ancelotti riprendere un match che poi i Blancos hanno perso. Critiche su critiche per il centravanti francese, che è chiamato al pronto riscatto contro ilnel pomeriggio di oggi.: tv,(Lapresse) – Ilveggente.itSì, perché se in Champions – ed è una notizia – i madrileni stanno faticando tantissimo e dovranno quasi sicuramente fare i playoff visto che in cinque partite giocate sono arrivate già tre sconfitte, in campionato la truppa di Ancelotti è a meno quattro dal Barcellona ma ha una partita da recuperare.