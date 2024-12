Ilrestodelcarlino.it - Pergolese, che colpo. Due gol nel recupero ribaltano il Sant’Orso

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

: Amadori, Ferri (20’ Moschella), Scarlatti, Palazzi (30’ st Montinaro), Fontana, Mattioli, Bastianoni, De Angelis, Tanfani, Luchetti, Saurro (38’st Tinti). All. Vergoni.: Aluigi, Salsiccia, Marinelli (20’ st Lattanzi),Luciani (39’st Pierpaoli), Rebescini, Savelli, Lattanzi F., Gaia (40’st Bartolucci), Ghetti, Giudici (30’ st Montagnoli), Bucefalo (35’st Anastasi). All. Guiducci. Arbitro Del Piccolo di Pesaro. Reti: 44’ Tanfani su rigore, 20’ st Lattanzi F. , 32’ st Luchetti, 46’ st Montagnoli , 48’ st Ghetti al 48’st. Note: espulsi al 20’ st Savelli(P.) , 30’ st Mattioli (S.O.) Partita rocambolesca. Primo tempo dove illa fa da padrone anche se al 4’ lasi mangia un gol fatto. Il vantaggio arriva su rigore per un netto fallo di mano in area, Tanfani sigla il vantaggio al 45’.