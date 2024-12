Tvpertutti.it - Maria De Filippi caccia due protagonisti: cosa vedremo a Uomini e Donne

Le prossime puntate disi preannunciano ricche di tensioni e colpi di scena. Le anticipazioni svelano cambiamenti importanti: un tronista e un corteggiatore, Alessio Pecorelli e Gianmarco Meo, lasceranno il programma, segnando una svolta decisamente importante per questa stagione in corso. Ma andiamo con ordine.Nelle ultime puntate, Alessio Pecorelli è stato al centro di numerose polemiche. Una segnalazione arrivata alla redazione ha messo in discussione la sua sincerità e il suo percorso. Secondo quanto emerso, il tronista sarebbe stato avvistato in compagnia di una donna misteriosa, scatenando dubbi sulla sua trasparenza. Durante il confronto in studio, Alessio si è difeso definendo l'incontro come un'uscita innocente con un'amica. Le sue giustificazioni, però, non hanno convinto né le corteggiatrici né il pubblico.