Ilgiorno.it - Ladri all’Enpa. Rubati trattore e spazzaneve

Brutta sorpresa per il canile di Monza a cui sono statidue mezzi agricoli. Al mattino i volontari hanno trovato spalancato il cancello est, quello più vicino ai campi e alla via San Damiano. Della catena e del lucchetto nessuna traccia se non alcuni pezzi a terra tranciati di netto. E all’interno, sul prato antistante il gattile, tracce fangose di pneumatici e due assi di legno abbandonate. La prima preoccupazione è stata quella di controllare che tutti gli animali stessero bene. "Poi abbiamo controllato - spiega il presidente Enpa Giorgio Riva - se mancava qualche cosa. Non c’è voluto molto per scoprire che erano spariti un trattorino tagliaerba marca John Deere e una macchina spalaneve a motore". Le tre telecamere di sicurezza risultavano addirittura smontate e abbandonate sul posto.