La Samb allunga in vetta: battuto anche il Teramo

San Benedetto, 1 dicembre 2024 – Un uno-due micidiale firmato da Guadalupi e Kerjota nella ripresa lancia lainalla classifica. Il successo sulla seconda della classefa aumentare il vantaggio dei rossoblù sulle dirette concorrenti alla promozione in Serie C. Sono sei i punti sull’Atletico Ascoli e sette sul terzetto abruzzese formato da, L’Aquila e Chieti. Una vittoria giunta al termine di un match spigoloso con lasempre a tenere in mano il pallino del gioco e con ilabile a difendersi e a farsi vedere dalle parti di Semprini con delle pericolose ripartenze. Dopo un primo tempo in cui le due squadre si sono equivalse, l’equilibrio si rompe al 16’ st. Una splendida giocata di Fabbrini sulla sinistra trova sul secondo palo l’inserimento di Guadalupi.