La Grande Classica al Borgo due cori sotto i riflettori

La settima edizione della rassegna “Laal“ prosegue oggi con un nuovo concerto in programma alle 17 nella Chiesa di Sant’Antonio Abate, in corso Bersaglieri. Sul palco il Coro dell’Università degli Studi di Perugia e l’Ensemble Vocale Femminile Nota Sò con Oreste Calabria, maestro collaboratore, Francesco Andreucci al pianoforte e Marta Alunni Pini direttrice. Verranno proposti brani di polifonia sacra e profana, con ingresso libero Il gruppo vocale femminile “Nota Só” è un ensemble perugino che si dedica a uno studio eterogeneo, spaziando dalla musica vocale corale colta al repertorio popular, senza trascurare il teatro musicale, dall’opera lirica al musical. E domenica 15 dicembre la stagione prosegue sempre alle 17 con Il Concerto di Natale con il Coro di Voci Bianche e Giovanile del Conservatorio “Morlacchi” di Perugia con Giovanni Strippoli pianoforte, dirige Marta Alunni Pini in canti della tradizione natalizia.