Quifinanza.it - Il mondo dei B&b sfugge alla legge: solo il 10% è stato controllato negli ultimi due anni

1.431. E’ il numero delle ispezioni effettuate dai vigili urbani dal 2023 a oggi su 13mila offerte presenti sulle piattaforme come Booking e Airbnb. Tradotto:il 10% delle strutture è, per un totale di 99 verbali. E intanto le istituzioni pubbliche si scontrano sulla verifica dei requisiti.I controlli di B&b: il vuoto di regoleI dati sonormanti: quasi il 90% di B&b e affittacamere non ha subito ispezionidue, evidenziando una grave carenza di controlli. Una situazione aggravata dmancanza di coordinamento tra le istituzioni pubbliche e di un sistema di regole, che ha portatoproliferazione incontrollata di annunci online.“Il punto è cosa c’è nel menu di chi entra per fare un controllo. Cosa va a vedere?”, dice il presidente di Abbac Agostino Ingenito.