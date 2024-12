Lanazione.it - Gol, vantaggio e scatta l’entusiasmo. Poi la Lucchese ripiomba nell’incubo

LUCCA Lanon riesce a gestire il gol didi Magnaghi, si fa prima recuperare e poi addirittura sorpassare da Molina, che realizza i suoi primi due gol tra i professionisti, in una gara che difficilmente dimenticherà. E torna così dal Benelli con una sconfitta, la sesta in campionato, che la fare ad un passo dai play-out. Laalla ricerca di punti per risollevare la propria classifica, dopo la vittoria nel derby contro il Pontedera affronta una Vis Pesaro che vuole continuare il proprio cammino. In panchina si trovano anche due ex giocatori rossoneri Roberto Stellone e Giorgio Gorgone, che insieme hanno vissuto anche l’avventura con il Frosinone, dove l’attuale tecnico rossonero era il secondo dell’attaccante. E proprio Gorgone decide di confermare gli undici che lunedì scorso hanno conquistato i tre punti al Porta Elisa, dopo otto mesi e mezzo, con l’unica eccezione in difesa di Frison al posto di Sabbione, modificando così il reparto arretrato, con Fazzi al centro, a destra Frison e a sinistra Gasbarro.