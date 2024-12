Ilgiorno.it - Fucili d’assalto e proiettili: il nuovo video di Baby Gang girato alle case Aler di Calolzio. E i residenti hanno paura

corte (Lecco), 1 dicembre 2024 – Ak-47, semiautomatiche,full metal jacket. Armi e munizioni probabilmente sono finte, ma latra chi li ci ha abita è reale. Lepopolari dicorte sono diventate il set deiclip di, al secolo Zaccaria Mouhib, 23 anni, il trapper più daspato e chiacchierato d'Italia ma anche tra i più seguiti. E non solo di. Anche di ElGrandeToto, alias Taha Fahssi, marocchino di 27 anni. Ildel loro ultimo disco, Coltellino, è statolì, tra i portici, i giardini e i garage deirmoni di via Giuseppe Di Vittorio, le. I, giàprese con le difficoltà piccole e grandi di tutti i giorni per arrivare a fine mese e provare a sbarcare il lunario, non ne possono più di rimanere in ostaggio giorno e notte di decine di ragazzini al seguito dei loro rapper preferiti, che ascoltano musica a palla, imbracciano kalashnikov, impugnano pistole, esplodono colpi.