Cityrumors.it - Fallo killer e rosso: espulsione da record [VIDEO]

Leggi su Cityrumors.it

Se non è un primato, poco ci manca. Una squadra si può dire che ha giocato praticamente tutta la partita in dieci. E nonostante questo ha vintoLa Copa Libertadores è sempre stata nella storia una competizione che ha visto come protagonista non solo il calcio, ma anche risse, litigi e falli molto cattivi, ma forse quanto visto nella finale di questa edizione non è mai successo. Un’entrataha costretto la squadra a giocare praticamente tutta la partita in inferiorità numerica e, nonostante questo, è arrivata la vittoria anche netta.da(Ansa) – cityrumors.itUn qualcosa che resterà nella storia della competizione. Vincere giocando tutto il match inferiorità numerica non è mai facile. Loro ci sono riusciti ed ora si possono godere questo successo quasi inaspettato.