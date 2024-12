Liberoquotidiano.it - Caos a Ballando, Mariotto abbandona la diretta e non torna più in studio: malore? No, girano strane voci...

Non solo polemiche. Un sabato pieno zeppo di tensione percon le Stelle, il format danzereccio in onda su Rai 1 in prima serata e condotto da Milly Carlucci. Una puntata che va ad allungare il romanzo popolare di questa chiacchieratissima e velenosissima edizione. E in particolare un episodio sta facendo molto, molto parlare: all'improvviso è sparito il giudice Guillermo. Poco prima di mezzanotte e mezza,hato losenza dare spiegazioni, gettando un'ombra di mistero sulla serata. La Carlucci ha poi cercato di chiarire la situazione, spiegando: "è uscito dal teatro e non siamo più riusciti a recuperarlo". Per garantire il regolare svolgimento della gara, la conduttrice ha spiegato che i voti del giudice sarebbero stati annullati. Con la sua consueta ironia velenosa, Selvaggia Lucarelli, parimenti giudice del programma, ha commentato: "Forse si è infortunato anche lui".