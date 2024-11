Lopinionista.it - Si chiude la due giorni del primo G7 dei servizi di controllo parlamentare sulle intelligence

ROMA – I rischi per la sicurezza emergenti dalla crisi dell’ordine globale, i conflitti in corso, la situazione in Ucraina e Medio Oriente, l’Africa, il Mediterraneo, le minacce relative alla sicurezza cibernetica, le catene di approvvigionamento energetico. Sono alcuni dei principali temi al centro delG7 delle Commissioni parlamentari disull’, che ha visto – tra ieri e oggi – riunirsi alla Camera dei deputati i presidenti e i delegati internazionali di tutti i Paesi membri, insieme ai componenti del Comitatoper la sicurezza della Repubblica (Copasir), in un confrontosfide dell’attualità e del futuro ediverse esperienze e pratiche disuidi. La sessione inaugurale è stata aperta ieri mattina, nella Sala della Lupa di Montecitorio, dagli interventi del Presidente della Camera, Lorenzo Fontana, del Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio e Autorità delegata per la sicurezza della Repubblica, Alfredo Mantovano, e del Presidente del Copasir, Lorenzo Guerini.