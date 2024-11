Quifinanza.it - Per abbassare il canone Rai la Lega propone di guardare fino a 11 minuti di pubblicità

La proposta di ridurre progressivamente ilRai, con l’obiettivo di eliminarlo completamente in cinque anni, è il nuovo argomento preferito di Matteo Salvini. La, infatti, intende abbattere quella che considera una “tassa odiata dagli italiani”. La non piace a tutti, neanche all’interno della maggioranza, dove Forza Italia sollevano perplessità sul suo impatto. In cambio dell’azzeramento del, per sostenere la televisione pubblica, laha avanzato l’idea di un aumento del tetto pubblicitario. Cosa vuol dire? Percentuali alla mano, si tratta diin più aspot pubblicitari.tenta ancora il0 per la Rai: la propostaIl leghista Stefano Candiani ha presentato una proposta di legge che prevede una riduzione annuale del 20% delRai, con l’obiettivo finale di azzerarlo in circa cinque anni.