L’Oroscopo del 30 novembre: stelle sbadate e pianeti in sciopero biancoUltimo giorno del mese, e il cielo astrologico sembra più confuso che mai. I pianeti si muovono senza entusiasmo, e le stelle hanno smesso di fare gli straordinari. Insomma, una giornata in cui tutto sembra andare un po’ di traverso. ma almeno possiamo riderci su. Scopri cosa ti riserva questa farsa cosmica. Ariete(21 marzo – 19 aprile)Ti senti un leader nato, ma oggi il tuo esercito non ti segue. Le tue grandi idee saranno ignorate e la tua pazienza finirà prima della pausa caffè. Consiglio delle stelle? Usa la tua energia per fare qualcosa di produttivo, tipo sistemare la scrivania o litigare su WhatsApp.Toro (20 aprile – 20 maggio)La tua passione per il comfort oggi si scontrerà con una realtà scomoda: dovrai alzarti dal divano.