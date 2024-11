Oasport.it - LIVE Biathlon, Single Mixed Relay Kontiolahti 2024 in DIRETTA: iniziata la stagione!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALA! 13:10 I Paesi non citati non pare possano competere per le prime 5 posizioni, che rappresentano l’obiettivo minimo azzurro quest’oggi, in condizioni normali. Ricordiamo che nelle prime uscite stagionali potremmo anche vedere valori che non si confermeranno nelle gare seguenti, quando si farà davvero sul serio con le prime gare individuali.13:07 Il tracciato diè abbastanza duro, con la durissima salita che si ricrda per le imprese dell’atleta di casa, la finnica più titolata nelKaisa Makarainen, nonché per lo splendido bronzo di Karin Oberhofer nei Mondiali del 2015 .12:55 Le formazioni contro cui l’Italia proverà a ritagliarsi un ruolo da protagonista sono la grande favorita Francia (Simon-Fillon Maillet), la Norvegia (Arnekleiv-Christiansen) e poi Germania (Voigt-Strelow), Svezia (Halvaon-Samuelsson) e Austria (Hauser-Eder).