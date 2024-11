Lanazione.it - Investe un ciclista e si dà alla fuga. Rintracciato e denunciato dalla polizia municipale

Firenze, 30 novembre 2024 – Provoca un incidente, urtando un. Si dàma, grazie alle telecamere, viene. Così per lo scooterista scattano le denunce. L’incidente risalenotte tra sabato 9 e domenica 10 novembre 2024: coinvolti una bicicletta e uno scooter, con due giovani a bordo, i quali si danno poi, senza prestare soccorso. Il, un militare in città per una esercitazione, per l’urto cade a terra riportando gravi lesionitesta esptanto da richiedere un intervento chirurgico di urgenza. Sul posto arriva una pattuglia dl reparto Fortezza che effettua i rilievi. Gli agenti hanno quindi visionato le immagini delle telecamere individuando la targa del veicolo, risultato rubato il 30 ottobre 2024. Hanno quindirgato il campo di ricerca visionando le immagini di ulteriori telecamere lungo il percorso dello scooter e, la settimana scorsa, sono risalitipossibile identità del conducente.