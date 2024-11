Lanazione.it - Il progetto Il futuro dei giovani musicisti

"Crediamo nella formazione dei, sia come spettatori di concerti che come, con la speranza di integrarli nell’Orchestra da Camera di Perugia". Così Simone Frondini, sovrintendente dell’Orchestra e dell’associazione culturale “Eunice” ha lanciato la prima edizione di “Ocp Young Clinics“, un percorso di alta formazione professionale riservato a 40e musiciste, tutti under 25, studenti o residenti in Umbria, selezionati sulla base dei risultati scolastici e di una lettera motivazionale. Ilè realizzato con il sostegno decisivo di Fondazione Perugia ("mettiamo al centro formazione e cultura" ha detto il vice direttore Cesare Mancini) e nasce dalla consapevolezza che in Umbria manca un percorso formativo “intermedio” che permetta aidiplomati di inserirsi subito nel mondo del lavoro.