Ilgiorno.it - Gli operai del settore in piazza contro i tagli: "Sarà uno tsunami"

Leggi su Ilgiorno.it

Mentre la Regione all’Autodromo presentava l’alleanza europea per salvare l’automotive, glidelsfilavano per le vie del centro a Monza, in occasione dello sciopero generale proclamato ieri da Cgil e Uil. La crisi ha le loro facce. Per il sindacato Fiom "una preoccupazione crescente" e un richiamo "alle imprese. Hanno fatto profitti in passato, adesso è arrivato il momento di procedere con gli investimenti – dice Pietro Occhiuto, segretario dei metalmeccanici della Cgil provinciale –. L’assenza di politiche industriali che denunciamo da tempo non deve essere un alibi per loro. In questo momento, più che mai, serve responsabilità e le aziende devono fare la propria parte". Simbolo dei rischi del comparto è la Edim, la costola di Bosch che il gruppo tedesco vuole cedere dopo averla alleggerita: 120 gli esuberi annunciati ai sindacati due settimane fa nella storica fonderia di Villasanta.