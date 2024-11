Liberoquotidiano.it - Ancona: confiscati beni per 250mila euro a evasore, allo Stato 3 immobili e terreni

Leggi su Liberoquotidiano.it

, 30 nov. (Adnkronos) - Nei giorni scorsi le Fiamme Gialle dihanno eseguito un provvedimento emesso dal Tribunale che ha disposto la confisca didi proprietà di un imprenditore destinatario di una sentenza irrevocabile di condanna per reati tributari. In particolare, l'uomo ha omesso il versamento delle ritenute certificate per l'anno di imposta 2013, violando così gli obblighi fiscali previsti dalla normativa tributaria e conseguendo un indebito vantaggio economico a danno dello. Gli accertamenti hanno consentito di individuare e confiscare 3e svariatiin provincia di(prevalentemente a Falconara Marittima) e Pesaro Urbino complessivamente di 10.000 mq riuscendo così a mettere al sicuro il credito vantato dal Fisco. Una parte degliin questione erano già stati sequestrati dai finanzieri della Compagnia, garantendo così il recupero delle somme illecitamente sottratte