Tarantinitime.it - Verdidea porta a Taranto esperti nazionali per i 40 anni di attività

Leggi su Tarantinitime.it

Tarantini Time Quotidiano, azienda leader nel settore del verde pubblico, in occasione dei suoi 40diregala alla città diil convegno di studi: “GLI ALBERI IN CITTÀ – Sostenibilità & Opportunità”, che si terrà il 4 dicembre p.v. all’Hotel Salina, via Mediterraneo 1,.L’idea di organizzare un convegno che potesse raccontare il legame tra il settore del green ed il territorio è venuto alla leadership dell’azienda: Gildo Schievano, Angela Peluso e Daniele Schievano – rispettivamente CEO, Amministratrice e Project Manager dell’azienda, per comunicare alla Città il senso di appartenenza ad una terra meravigliosa , profondamente amata.“Quando avviammo la nostra– spiega Gildo Schievano – avremmo potuto andare altrove, invece, caparbiamente, decidemmo di restare a